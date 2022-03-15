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На льду Байкала прошла ярмарка ремесленников Бурятии

На льду Байкала прошла ярмарка ремесленников Бурятии
Общество,  Фото:сайт минпрома Бурятии
Выставка состоялась на фестивале скорости «Байкальская миля»

Ремесленники Бурятии представили свою продукцию на льду Байкала в рамках фестиваля скорости «Байкальская миля», сообщает пресс-служба минпрома республики.

«Байкальская миля» состоялась в четвёртый раз в селе Максимиха Баргузинского района.
 
Для участников и гостей фестиваля на льду Байкала была организована выставка-ярмарка «Ремесленники Бурятии». 15 мастеров народно-художественных промыслов представили свою продукцию: авторские сувениры и украшения ручной работы, оригинальные изделия из кожи и войлока. Здесь гости международного фестиваля смогли приобрести уникальные сувениры из Бурятии на память.

- Поддержка ремесленной деятельности в Бурятии осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Центр «Мой бизнес» участвует в организации таких выставок в республике на регулярной основе, а также оказывает поддержку при участии наших мастеров во всероссийских ярмарках. Это дает им возможность популяризировать своё творчество, - сказала менеджер Центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма Центра предпринимательства «Мой Бизнес» Надежда Хомякова.
Байкал ярмарка выставка

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