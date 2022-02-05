 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 февраля

04 февраля

Популярное

Выпущены почтовые открытки «From Buryatia with love»

Выпущены почтовые открытки «From Buryatia with love»
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
Открытки идут вместе с марками

В Улан-Удэ выпустили серию открыток по произведениям известных бурятских художников «From Buryatia with love». Серия была выпущена к Сагаалгану национальным музеем республики.

Открытки почтовые и сразу идут с марками. Их можно подписать и отправить в любую точку России, сбросив в любой почтовый ящик для сбора писем. Об этом сообщает пресс-служба национального музея.

Напомним, ранее в честь Белого месяца открытки с благопожеланиями выпустила одна из типографий Улан-Удэ.
музей открытка Бурятия Сагаалган художники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии переселят около 90 семей бамовцев
В Бурятии переселят около 90 семей бамовцев
Общество, 05.02.2022
Из аварийного жилья съедут жители Северобайкальска, Муйского и Северо-Байкальского районов
Московское метро выпустило «Тройку» с Тункинским нацпарком
Московское метро выпустило «Тройку» с Тункинским нацпарком
Общество, 05.02.2022
Карты в продаже появятся в понедельник
Глава Бурятии: «Поддержка бизнеса и аграриев будет увеличена»
Глава Бурятии: «Поддержка бизнеса и аграриев будет увеличена»
Общество, 05.02.2022
Алексей Цыденов поделился итогами встречи с предпринимателями 
Выпущены почтовые открытки «From Buryatia with love»
Выпущены почтовые открытки «From Buryatia with love»
Общество, 05.02.2022
Открытки идут вместе с марками
В Иркутской области состоится гонка «Лыжня России»
В Иркутской области состоится гонка «Лыжня России»
Общество, 05.02.2022
Соревнования проведут без центрального массового старта
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 96 тысяч
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 96 тысяч
Общество, 05.02.2022
В республике вновь выявили более 1600 заражённых за сутки 
В Улан-Удэ открылась ещё одна выставка, посвящённая Сагалгаану
В Улан-Удэ открылась ещё одна выставка, посвящённая Сагалгаану
Общество, 05.02.2022
На ней представлены вещи кочевого быта бурят и предметы буддийского культа
Минздрав Бурятии сообщил о начале вакцинации подростков от COVID-19
Минздрав Бурятии сообщил о начале вакцинации подростков от COVID-19
Общество, 05.02.2022
Вакцина уже поступила в поликлиники Улан-Удэ 
В Закаменском районе Бурятии отремонтируют 13 школ
В Закаменском районе Бурятии отремонтируют 13 школ
Общество, 05.02.2022
Начало работ запланировано на 1 мая
С начала года в Бурятии на пожарах погибли 12 человек
С начала года в Бурятии на пожарах погибли 12 человек
Общество, 05.02.2022
Всего произошло более двухсот пожаров 
На севере Байкала освятили поклонные кресты
На севере Байкала освятили поклонные кресты
Общество, 05.02.2022
Они установлены в бухте Аяя и устье реки Фролиха
В Бурятии сегодня облачно
В Бурятии сегодня облачно
Общество, 05.02.2022
Ожидается ветер до 14 м/с
Семьи Бурятии присоединятся к акции «Ангелы здоровья»
Семьи Бурятии присоединятся к акции «Ангелы здоровья»
Общество, 04.02.2022
Дети республики напишут письма поддержки пациентам ковидных больниц
В Иркутской области выберут «Почётные семьи»
В Иркутской области выберут «Почётные семьи»
Общество, 04.02.2022
Победители получат денежные премии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^