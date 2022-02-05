Открытки идут вместе с марками
В Улан-Удэ выпустили серию открыток по произведениям известных бурятских художников «From Buryatia with love». Серия была выпущена к Сагаалгану национальным музеем республики.
Открытки почтовые и сразу идут с марками. Их можно подписать и отправить в любую точку России, сбросив в любой почтовый ящик для сбора писем. Об этом сообщает пресс-служба национального музея.
Напомним, ранее в честь Белого месяца открытки с благопожеланиями выпустила одна из типографий Улан-Удэ.
Выпущены почтовые открытки «From Buryatia with love»
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