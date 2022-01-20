В Улан-Удэ появились открытки к празднованию Сагаалгана

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Внутри каждой открытки – доброе благопожелание на бурятском



Открытки в бумажном варианте по-прежнему пользуются спросом в столице Бурятии. Тем более что они посвящены празднику Белого месяца, который будут праздновать практически в каждом доме республики в начале февраля.



Для жителей Бурятии встреча Нового года по лунному календарю – знаковое событие. Для многих Новый год наступает только в соответствии с предсказаниями буддийских лам, сожжения грехов в костре - Дугжууба и ранним утром со столом, накрытым «белой» пищей.



- Вот такие чудесные открытки к Сагаалгану появились у нас в продаже! Внутри каждой - доброе благопожелание на бурятском, - сообщает одна городских типографий.



Благопожелание - это одновременно текст, содержащий пожелание добра, и ритуал его произнесения. В Бурятии и в других бурятских национальных округах проводятся конкурсы благопожеланий, которые произносятся нараспев.



Издательство старается каждый год обновлять свой ассортимент. Ее сотрудники отмечают, что традиционные открытки в бумажном варианте по-прежнему пользуются спросом у горожан.



Автором излучающих радость иллюстраций на открытках является известная в Бурятии художница Сэсэг Дугарова, которая создаёт не первую серию открыток к разным праздникам.

