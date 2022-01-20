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В Улан-Удэ появились открытки к празднованию Сагаалгана

В Улан-Удэ появились открытки к празднованию Сагаалгана
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Внутри каждой открытки – доброе благопожелание на бурятском

Открытки в бумажном варианте по-прежнему пользуются спросом в столице Бурятии. Тем более что они посвящены празднику Белого месяца, который будут праздновать практически в каждом доме республики в начале февраля.

Для жителей Бурятии встреча Нового года по лунному календарю – знаковое событие. Для многих Новый год наступает только в соответствии с предсказаниями буддийских лам, сожжения грехов в костре - Дугжууба и ранним утром со столом, накрытым «белой» пищей.

- Вот такие чудесные открытки к Сагаалгану появились у нас в продаже! Внутри каждой - доброе благопожелание на бурятском, - сообщает одна городских типографий.

Благопожелание - это одновременно текст, содержащий пожелание добра, и ритуал его произнесения. В Бурятии и в других бурятских национальных округах проводятся конкурсы благопожеланий, которые произносятся нараспев.

Издательство старается каждый год обновлять свой ассортимент. Ее сотрудники отмечают, что традиционные открытки в бумажном варианте по-прежнему пользуются спросом у горожан.

Автором излучающих радость иллюстраций на открытках является известная в Бурятии художница Сэсэг Дугарова, которая создаёт не первую серию открыток к разным праздникам.
открытка Сагаалган

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