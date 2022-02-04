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В Иркутске вручат национальную литературную премию

В Иркутске вручат национальную литературную премию
Общество,  Фото:pixabay.com
На неё претендуют двое писателей из Иркутской области

Организационный комитет национальной литературной премии имени В.Г. Распутина сформировал лонг-лист третьего премиального сезона. В него вошли 12 писателей из Москвы, Уфы, Смоленска, Екатеринбурга, Петропавловска-Камчатского, Красноярска, Архангельской области. Двое авторов в этом списке представляют Иркутскую область. Это Александр Лаптев с документальной повестью «Память сердца» (12+) и Олег Слободчиков с романом «Русский рай» (12+).

Также в третьем сезоне была учреждена специальная номинация для молодых авторов от 18 до 35 лет. На победу в ней претендуют двое писателей из городов Козельск Калужской области и Самары.

В ближайшее время будет сформирован «короткий список» претендентов, и члены жюри определят трёх лауреатов премии и победителя в специальной номинации. Имена лауреатов будут объявлены 15 марта, в день рождения Валентина Распутина.

Церемония награждения пройдёт в конце лета в Иркутске в рамках областного фестиваля «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске», одним из идейных вдохновителей которого был Валентин Распутин. В текущем году фестиваль состоится уже 15-й раз и его основными темами станут три 85-летних юбилея: Валентина Распутина, Александра Вампилова и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов региона.
Иркутск премия литература Иркутская область

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