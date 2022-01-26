В женской колонии в Улан-Удэ провели сразу две свадьбы





Однако улан-удэнскую колонию №7 можно сейчас назвать приятное исключение из правил. В последнее время здесь состоялось ещё несколько свадеб.







В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялись две торжественные церемонии бракосочетания.Всю церемонию засняли на фото и видео. Из этих материалов на студии кабельного телевидения учреждения смонтируют видеоролик в подарок для новобрачных.- Законное оформление семейных отношений является мощным стимулом для осуждённых к правопослушному поведению, исправлению и поддержанию социально-полезных связей. Молодожёнов поздравили сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными, которые пожелали им любви, благополучия и терпения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Отметим, свадьбы в женских колониях – явление достаточно редкое. Совсем иначе дела обстоят с заключёнными мужчинами, которые активно женятся.