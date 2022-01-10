Её могут поставить переболевшие COVID-19 через 21 день после выздоровления
С 7 января Монголия начала вакцинацию четвёртой дозой вакцины от коронавируса на добровольной основе. Такое решение было принято в связи с быстрым распространением в мире штамма «Омикрон».
- Согласно результатам исследования, вакцинный иммунитет может ослабляться с течением времени, поэтому если человек, сделавший три прививки, заболел COVID-19, то через 21 день после выздоровления может сделать следующую дозу – четвёртую, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В настоящее время 66,6% населения Монголии охвачены полной дозой вакцины, а 28,7% охвачены дополнительной третьей дозой. Также с начала пандемии страна занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню вакцинации. Кроме этого, уровень летальности от коронавируса в Монголии в несколько раз ниже, чем в развитых странах. Например, в США коэффициент смертности на 1 миллион населения составляет 2501, в Великобритании – 2194, а в Монголии – 650.
В Монголии начали прививать четвёртой дозой
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