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Спортивная школа из Улан-Удэ выиграла грант в 1 млн

Спортивная школа из Улан-Удэ выиграла грант в 1 млн
Общество,  Фото:pixabay.com
Средства выделяются на развитие женского футбола 

Российский футбольный союз (РФС) выделит гранты по 1 миллиону рублей на развитие женского футбола 20 детским футбольным центрам по итогам грантового конкурса при поддержке «Р.А. ФОНД» и ФИФА.

- На конкурс грантов, учреждённый РФС для развития женского футбола в спортивных школах, поступило 36 заявок от спортивных организаций, работающих над вовлечением девочек в футбол в 26 регионах России. И по итогам оценки заявок конкурсной комиссией гранты в размере одного миллиона рублей будут предоставлены 20 школам, направившим лучшие заявки, - сообщили в Российском футбольном союзе.

Среди победителей значится МАУ «Спортивная школа № 6» из Улан-Удэ.

- По условиям грантового конкурса к участию допускались спортивные школы, обладающие статусом детского футбольного центра, в которых уже проходят подготовку не менее 50 девочек и которые готовы активно работать над привлечением новых девочек в футбол и укреплением системы спортивной подготовки девочек, - отмечают в организации. 

Победители смогут потратить грант на увеличение количества занимающихся девочек, обеспечение их инвентарём и экипировкой и поддержку тренеров, работающих с девочками.




спорт футбол

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