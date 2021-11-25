Выплата будет ежемесячной и составит 15 тысяч рублей
Молодым педагогам в Иркутске будут выплачивать компенсацию на оплату арендного жилья. Инициативу одобрили в думе областного центра на очередном заседании.
- Наряду с этим мы приняли решение: «Управление капитального строительства города Иркутска» приступило к проектированию нового здания общежития, – заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Ежемесячная выплата составит 15 тысяч рублей. Право на предоставление компенсации будут иметь педагоги муниципальных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет включительно в течение первых пяти лет работы. Также у получателя компенсации и его семьи не должно быть собственного жилья. Договор аренды должен быть официально зарегистрирован.
Дополнительная мера социальной поддержки будет выплачиваться из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Молодые педагоги Иркутска получат компенсацию за аренду жилья
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