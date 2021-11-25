В больницах лечатся более 1200 пациентов
В Бурятии за сутки коронавирус подтвердили у 231 человека.
Суточный прирост заболевших, который в последние несколько дней шёл на спад, вновь слегка вырос. Так, если вчера выявили 231 заражённого, позавчера их было 227.
Общее число случаев заражений COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 68 617. Из них 47% (31 948) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё выздоровели от ковида 61 284 человека. Накануне вылечились 328 пациентов.
Умерли за последние сутки шесть больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что все они были старше 65 лет.
За всё время от коронавируса скончались 2146 жителей Бурятии.
В стационарах республики по-прежнему лечатся более 1200 больных с коронавирусом и подозрением на него. На сегодня количество госпитализированных составляет 1211 пациентов (+11 за сутки).
В отделениях реанимации находится 125 пациентов (на пять человек меньше, чем днём ранее). Старше 65 лет 76 из них. На ИВЛ – 79 больных.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1534 коек: занято – 1211, свободно 323 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3976 человек. Днём ранее число таких больных превышало 4000.
На сегодня число контактных лиц – 14 928 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 378 845 человек. Повторную вакцинацию начали 46 360 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии расширили перечень групп граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса. Теперь она стала обязательной для работников промышленных предприятий (производств) и для работников агропромышленного комплекса.
Дополнительный пункт вакцинации открыли в Улан-Удэ на Бурводе.
В Бурятии военнослужащие аэродрома Восточный подготовят для больниц больше пяти тонн сжиженного кислорода.
В Бурятии за сутки скончались от коронавируса шесть человек
Общество, Фото:
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