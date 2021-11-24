В Бурятии военные поделятся кислородом с больницами. Видео

- На аэродроме Восточный приступили к добыче кислорода автомобильными кислорододобывающими станциями. Эти станции в повседневной жизнедеятельности используются при обслуживании авиационной техники, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







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В Бурятии военнослужащие аэродрома Восточный подготовят для больниц больше пяти тонн сжиженного кислорода. Кислород используется для лечения больных коронавирусом.Ранее решение о передаче гражданским больницам имеющийся в войсках сжиженный кислород принял президент Владимир Путин. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу командующим войсками военных округов «оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений».Жидкий медицинский кислород вырабатывается на мобильных базах и предназначен для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа во время полёта.После завершения работ партия кислорода будет закачана в баллоны и передана медучреждениям.Летом военнослужащие уже передавали кислород в небольших объёмах детской республиканской больнице.В пресс-службе Восточного военного округа отмечают, что работы не нанесут ущерба производству и боеготовности военного аэродрома.