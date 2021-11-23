В Бурятии расширили список подлежащих обязательной вакцинации

Всё это так называемые «группы риска», а также работники, которые по роду своей деятельности сталкиваются с большим количеством людей.









Сергей Ханхареев ранее объяснял , почему обязательная вакцинация отдельных групп населения не противоречит требованиям Конституции.

В Бурятии расширили перечень групп граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев. Теперь вакцинация стала обязательной для работников промышленных предприятий (производств) и для работников агропромышленного комплекса.- Определён срок проведения профилактических прививок против COVID-19 работников промышленных предприятий (производств) и предприятий агропромышленного комплекса до 20 декабря 2021 года, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.Исключению подлежат лица, имеющие противопоказания.Прежде список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, выглядел следующим образом:- работники медицинских, образовательных организаций;- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребёнка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому);- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности);- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики);- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели);- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры);- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчетных центров);- студенты;- лица старше 65 лет.