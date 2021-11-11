Студенты из Бурятии вошли в тройку лучших национального чемпионата Worldskills

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В общем зачёте сборная Бурятии вошла в число 30 лучших регионов



Студенты из Бурятии вошли в тройку лучших среди представителей 76 регионов России на IX национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2021.



Национальный чемпионат проводят ежегодно в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors – школьников до 16 лет. Весной этого года по всей стране прошли отборочные и итоговые соревнования. Лучшие из них представили свои регионы в финале, который состоялся в конце лета в городе Уфа. Это 1786 конкурсантов из 76 регионов России.



В общем зачёте региональных сборных Бурятия заняла 29 место. Сборная республики завоевала две серебряные медали в компетенции «Сетевое и системное администрирование - Юниоры 11-14 лет» и «Сетевое и системное администрирование - Юниоры 14 – 16 лет», одну бронзовую медаль в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники», а также два медальона за профессионализм в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Интернет-маркетинг – юниоры».



Так, дипломом и медалью за третье место в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» награжден Михаил Степанов, работник Улан-Удэнского авиазавода. За второе место в компетенциях «Сетевое администрирование – Юниоры (11-14 лет)» и «Сетевое администрирование – Юниоры (14-16 лет)» награждены воспитанники Дома научной коллаборации имени Котельникова при СибГУТИ.



Медальоном за профессионализм в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» награждена Ульяна Ершова, студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа. Нагрудными знаками «Юниор» награждены выпускник республиканской кадетской школы-интерната и ученик школы №54 Улан-Удэ.



Дипломами экспертов WorldSkills наградили и наставников Максима Жигжитова, преподавателя Бурятского института инфокоммуникаций; Леонида Сиратова, преподавателя Бурятского республиканского педагогического колледжа; Дугдана Занаева, эксперта, инженера-технолога Улан-Удэнского авиазавода.



В этот же день награждена медальоном за профессионализм в компетенции «Преподавание в младших классах» IV Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых» Елена Ступакова, учитель начальных классов школы Поселья.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил призёров.



- Я очень рад, что у нас в республике есть такие ребята, как вы, которые достигают очень высоких показателей в профессиональном мастерстве, в своей будущей профессиональной деятельности или в тех навыках, которыми вы сегодня владеете. Причем показываете результаты на всероссийском уровне, среди лучших со всех регионов вы занимаете лидирующие места. Вы молодцы! Я вас поздравляю! Это заслуга вас и ваших тренеров, наставников, ваших учителей, которые с вами работают, и эти навыки вам прививают. Любая победа – это в первую очередь труд и усердие. То, что у вас такие результаты, говорит о том, что вы настойчивые, трудолюбивые и талантливые ребята. Я очень хочу, чтобы этот заряд, эти возможности и навыки, которые у вас есть, позволили вам реализоваться в жизни. Ваша самореализация – это, безусловно, и будет развитие всей республики, - отметил Алексей Цыденов.





По информации пресс-службы правительства Бурятии





