Юные танцоры из Бурятии заняли призовые места на турнире в Чите









В воскресенье, 10 октября, в Чите прошёл турнир по танцевальному спорту «Кубок Академии». Он состоялся в необычном формате: с контролем термометрии и с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, с ограничением количества участников, без красивых причесок и шикарных костюмов, без зрителей, но при поддержке тренеров и под пристальным взглядом судей.- Сегодняшним спортсменам очень тяжело поддерживать хорошую физическую форму, ребята не могут качественно тренироваться, но очень соскучились по турнирам, по той особой атмосфере, которая царит на соревнованиях, по тому волнению перед выходом на площадку и ожиданию результатов, - отметили в Союзе танцевального спорта Бурятии.Из Улан-Удэ в турнире приняли участие четыре танцевальных дуэта и две спортсменки танцевально-спортивного клуба «Данс-Лидер».Среди сольных исполнителей категории «Дети-2» в программе восьми танцев Виктория Муравьёва (тренеры Алексей Трифонов и Николай Овчинников) завоевала бронзовую медаль.В категории «Юниоры» победительницей в европейской и латиноамериканской программах стала Арина Чимитдоржиева (тренеры Елена Королёва и Николай Овчинников). Арина соревновалась в Кубке за танец «Самба» и заняла третье место.Никита Звонцов и Алина Слепцова (тренеры Елена Королёва и Николай Овчинников) заняли первое в категории «Дети-2, Н класс», выиграли в европейской программе в группе «Дети-2 Е класс» и стали вторыми в группе «Дети-2, Е класс» в латиноамериканской программе. Также Никита и Алина завоевали Кубок за танец «Самба».Спортсмены Иван Юшко и Варвара Шевелева (тренеры Елена Королёва и Николай Овчинников) выступили в категории «Дети-2 Екласс», где заняли третье место в стандартной программе и первое место в латиноамериканской программе. В категории «Дети-2, открытый класс», Иван и Варвара вновь стали призерами – заняли третье место в стандартной и в латиноамериканской программах.Танцевальный дуэт Эрдэм Дымбрылов – Виктория Балабанова (тренеры Алексей Трифонов и Елена Королёва) дважды стали серебряными медалистами в латиноамериканской программе в категории «Юниоры-1, Е класс» и «Юниоры-1, Д класс».В категории старших юниоров Руслан Кузнецов и Манэ Мирзоян (тренеры Николай Овчинников и Елена Королёва) стали финалистами в группе «Юниоры-2, С класс» заняли пятое место в европейской программе и четвёртое место в латиноамериканской, оставшись в шаге от медалей.- Все спортсмены надеются, что в скором времени они смогут полноценно вернуться к тренировкам и выступать на соревнованиях. А пока желают всем здоровья, беречь себя и своих близких и заниматься спортом в любых условиях! – отметили в Союзе танцевального спорта Бурятии.