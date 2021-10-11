Мужчине предстоит заплатить 170 тысяч рублей
В 2019 году по результатам проверки выяснилось, что на участке сельхозназначения в Баргузинском районе Бурятии размещены отходы деревообработки. В результате загрязнения произошла порча и уничтожение плодородного слоя почвы. Всё это привело к деградации земельного участка.
- Указанные отходы, согласно федеральному классификационному каталогу отходов, утверждённому приказом Росприроднадзора (опилок натуральной чистой древесины, рейка натуральной чистой древесины, горбыль из натуральной чистой древесины), относятся к отходам производства пятого класса опасности, - разъяснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Таким образом, выявлены нарушения Земельного кодекса и двух федеральных законов.
На основании методики исчисления размера вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, утверждённой приказом министерства природных ресурсов и экологии, ведомством был произведен расчёт размера вреда, который составил 170 800 рублей.
Поскольку мужчина не возместил вред в добровольном порядке, управление обратилось с иском в Баргузинский районный суд. Резолютивным решением суда от 1 октября 2021 года исковые требования удовлетворены в полном объёме.
Жителя Бурятии оштрафовали за порчу плодородного слоя почвы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Публика хотела «искупать в овациях» артистов, но внезапно начался процесс награждения
Марина Цыренжапова передала сельчанам свыше 1400 овец
В доме-интернате воспитываются дети с особенностями развития
Доводы общественников о нарушениях при строительстве детсада подтвердила прокуратура
Мужчину поймали в аэропорту
На смену солнечной погоде придут осадки
Местные жители убрали возле памятника воинам-северобайкальцам
Название «Президентский» стало одним из аутсайдеров
Запрещён вывоз древесины и лесоматериалов без сопровождения карантинного сертификата
Это авторский спектакль Сергея Левицкого, который написал пьесу, поставил её и придумал сценическое пространство. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Благодаря неравнодушным людям установили надгробие
На любимой полянке малыша изюбря в объектив фотоловушки попался волк
Об объёмах добычи, методах работы, жизни и быте вахтового посёлка на Кавоктинском месторождении – в материале «Байкал-Daily»
Госпитализированных стало больше 700
Также приостановили работу детского сада