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Жителя Бурятии оштрафовали за порчу плодородного слоя почвы

Жителя Бурятии оштрафовали за порчу плодородного слоя почвы
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчине предстоит заплатить 170 тысяч рублей

В 2019 году по результатам проверки выяснилось, что на участке сельхозназначения в Баргузинском районе Бурятии размещены отходы деревообработки. В результате загрязнения произошла порча и уничтожение плодородного слоя почвы. Всё это привело к деградации земельного участка.

- Указанные отходы, согласно федеральному классификационному каталогу отходов, утверждённому приказом Росприроднадзора (опилок натуральной чистой древесины, рейка натуральной чистой древесины, горбыль из натуральной чистой древесины), относятся к отходам производства пятого класса опасности, - разъяснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Таким образом, выявлены нарушения Земельного кодекса и двух федеральных законов.

На основании методики исчисления размера вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, утверждённой приказом министерства природных ресурсов и экологии, ведомством был произведен расчёт размера вреда, который составил 170 800 рублей.

Поскольку мужчина не возместил вред в добровольном порядке, управление обратилось с иском в Баргузинский районный суд. Резолютивным решением суда от 1 октября 2021 года исковые требования удовлетворены в полном объёме.
Россельхознадзор загрязнение

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