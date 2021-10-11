Жителя Бурятии оштрафовали за порчу плодородного слоя почвы

Мужчине предстоит заплатить 170 тысяч рублей



В 2019 году по результатам проверки выяснилось, что на участке сельхозназначения в Баргузинском районе Бурятии размещены отходы деревообработки. В результате загрязнения произошла порча и уничтожение плодородного слоя почвы. Всё это привело к деградации земельного участка.



- Указанные отходы, согласно федеральному классификационному каталогу отходов, утверждённому приказом Росприроднадзора (опилок натуральной чистой древесины, рейка натуральной чистой древесины, горбыль из натуральной чистой древесины), относятся к отходам производства пятого класса опасности, - разъяснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Таким образом, выявлены нарушения Земельного кодекса и двух федеральных законов.



На основании методики исчисления размера вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, утверждённой приказом министерства природных ресурсов и экологии, ведомством был произведен расчёт размера вреда, который составил 170 800 рублей.



Поскольку мужчина не возместил вред в добровольном порядке, управление обратилось с иском в Баргузинский районный суд. Резолютивным решением суда от 1 октября 2021 года исковые требования удовлетворены в полном объёме.

