В Агинском округе установили памятник бурятскому учёному

Общество, Фото: Агинская краевая библиотека им. Ц. Жамцарано

Бюст Цыбена Жамцарано появился возле краевой библиотеки



Памятник выдающемуся учёному Цыбену Жамцарано появился в административном центре Агинского Бурятского округа. Его установили в честь его 140-летия возле Агинской краевой библиотеки, носящей имя известного бурятского деятеля.



- На создание памятника Агинская краевая библиотека в 2020 году выиграла грант губернатора Забайкальского края в сумме 500000 рублей по направлению «Развитие территории». Идею установки бюста поддержала широкая общественность, органы государственной и муниципальной власти. Хочется поблагодарить всех, кто оказал финансовую поддержку. Памятник Цыбену Жамцарано – это историческая память народа. Знаменитый учёный для земляков был и остаётся культурным символом общественной значимости, а для молодого поколения – символом просвещения и высоких научных достижений, – рассказали и библиотеке.



Кроме того, к памятной дате известного учёного библиотекой были выпущены избранные труды Цыбена Жамцарано. Книга издана в Улан-Удэ на средства, собранные земляками учёного, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



- За короткий период времени сотрудниками нашей библиотеки был организован поиск материалов и статей учёного из фондов библиотек городов Улан-Удэ, Томска, Санкт-Петербурга. Статьи переводились со старорусского письма. В сборник вошли одиннадцать статей, расположенных в хронологической последовательности. Это ранние работы публицистического характера по проблемам политического, культурного возрождения бурят и монголов, экспедиционные отчёты, материалы по этнографии и праву. Экземпляры издания подарены в библиотеки округа, – отметили специалисты учреждения.



Справка



Цыбен Жамцарано (1881-1942) - бурятский, монгольский и советский учёный, общественно-политический деятель, один из создателей национальной государственности монгол и бурят. Член-корреспондент академии наук СССР, доктор филологических наук.

