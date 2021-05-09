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В Бурятии коронавирусом заболели 26 человек за сутки

В Бурятии коронавирусом заболели 26 человек за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число госпитализированных больных коронавирусом сокращается

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 9 мая общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 37 399. Из них 54% (19 957) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 26 жителей Бурятии. Из них 19 человек обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость держится на прежнем уровне. Так, если накануне оказалось 26 новых больных, то за день до этого их было 23, до этого +24, +25, +24, +26, +27 и т.д.

За всё время выздоровели от коронавируса 36 139 человек, или 96%. Накануне вылечились 35 пациентов.

Умер за последние сутки один больной. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 864 жителя Бурятии.

В стационарах республики сегодня получают лечение 276 пациентов с коронавирусной инфекцией (за день до этого было 280). В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ - 23 пациента (из них старше 65-ти – 15).

В Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 328 коек, из них свободно 52. Занятость коечного фонда составляет 84 %.

Круг контактных лиц составляет 1154 человек.

К слову, год назад, 9 мая 2020 года, когда были отменены все массовые мероприятия на День Победы, в Бурятии было всего 570 случаев заражения и пятеро умерших больных коронавирусом. 
коронавирус профилактика
 
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