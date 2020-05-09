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До 570 выросло число случаев коронавируса в Бурятии

До 570 выросло число случаев коронавируса в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки диагноз COVID-2019 подтвердили ещё более чем у 20 человек

В Бурятии по-прежнему растёт число заболевших коронавирусом. Накануне было 548 случаев заражения, на утро 8 мая стало уже 570. Как сообщили в республиканском оперштабе, за минувшие сутки диагноз подтвердили ещё у 22 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 мая скончался 89-летний пациент. Эта смерть стала уже пятой среди больных коронавирусом в Бурятии.

За весь период выписали из больниц 171 человека с выздоровлением. В том числе за минувшие сутки завершили лечение девять пациентов, из них один ребёнок.

В инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 259 больных, из них 29 детей. На амбулаторном лечении находится 135 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы лежат шесть тяжёлых взрослых пациентов. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации также шесть человек с COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1680 человека, все лабораторно обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о первых двух заболевших в Селенгинском районе БурятииРазрастается кижингинский очаг. Также коронавирус выявили у двух работников Улан-Удэнского ЛВРЗ.

Больной COVID-19, который сейчас лечится в стационаре, рассказал на днях о своей болезни, в частности, отсутствии температуры и одышки.

коронавирус
 
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