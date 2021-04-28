В Бурятии ещё 54 человека излечились от коронавируса за сутки









Также Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 26 апреля до 50% увеличена загрузка детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход. Ранее они работали с загрузкой 30%.Также разрешена работа аттракционов , расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 28 апреля общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло. Из них 54% (19 763) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.За последние сутки коронавирус. Падение заболеваемости продолжается, этот показатель минимальный за долгое время; такие цифры прежде были только летом, то есть до осенней второй волны коронавируса.Накануне вылечились 54 пациента. За всё время выздоровели, или 96%.Скончался накануне один больной коронавирусом. С начала пандемии в БурятииВ стационарах республики сегодня получают лечение 312 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 194. В отделениях реанимации находится 49 пациентов (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ 20 пациентов (из них старше 65-ти – 10).Занятость коечного фонда составляет 70 %.Амбулаторное лечение проходят 169 пациентов с COVID-19.Круг контактных лиц составляет 687 человек.