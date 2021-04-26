Ранее детские игровые зоны работали с загрузкой 30%
В Бурятии принято очередное послабление антикоронавирусных мер. С 26 апреля до 50% увеличена загрузка детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход. Ранее они работали с загрузкой 30%.
Также в этих игровых точках по-прежнему обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.
Детские развлекательные зоны внутри торговых центров, не имеющие отдельный вход, всё также не работают.
Соответствующие изменения внесены в указ об ограничительных мероприятиях на территории республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля в Бурятии увеличили до 75% наполняемость читальных залов библиотек. Чуть ранее аналогичная мера была принята в отношении театров, кинотеатров и домов культуры. Прежде они работали с 50% загрузкой.
До этого было снято ограничение по времени работы для организаций общественного питания. Барам, кафе и ресторанам разрешили работать по ночам. Также за столы разрешили рассаживать шесть посетителей, а не четыре, как раньше.
В Бурятии увеличили заполняемость детских игровых комнат
Бизнес, Фото:
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