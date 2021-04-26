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В Бурятии увеличили заполняемость детских игровых комнат

В Бурятии увеличили заполняемость детских игровых комнат
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Ранее детские игровые зоны работали с загрузкой 30%

В Бурятии принято очередное послабление антикоронавирусных мер. С 26 апреля до 50% увеличена загрузка детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход. Ранее они работали с загрузкой 30%.

Также в этих игровых точках по-прежнему обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Детские развлекательные зоны внутри торговых центров, не имеющие отдельный вход, всё также не работают.

Соответствующие изменения внесены в указ об ограничительных мероприятиях на территории республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля в Бурятии увеличили до 75% наполняемость читальных залов библиотек. Чуть ранее аналогичная мера была принята в отношении театров, кинотеатров и домов культуры. Прежде они работали с 50% загрузкой.

До этого было снято ограничение по времени работы для организаций общественного питания. Барам, кафе и ресторанам разрешили работать по ночам. Также за столы разрешили рассаживать шесть посетителей, а не четыре, как раньше.


дети развлечения коронавирус профилактика
 
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