В Иркутской области продолжат исследовать панельные пятиэтажки

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Полученные результаты в демонтированном доме в Ангарске не соответствуют результатам ранее выполненных исследований



Дома 335 серии требуют системного обследования. К таким выводам пришли эксперты, которые провели лабораторные исследования узлов и конструкций первого в Иркутской области дома 335 серии. Он был построен в Ангарске в 1959 году.



Напомним, что в декабре 2020 года специалисты провели инструментальное обследование дома, затем демонтировали его и лабораторно изучили пробы материалов. Предполагалось, что это позволит сделать выводы о возможном состоянии всех домов этой серии в регионе.



- В результатах исследования сказано, что выявленные дефекты конструкций не позволяют однозначно и системно распространять полученные данные на другие здания этой серии ввиду неоднозначности и некоторой противоречивости результатам ранее выполненных исследований. Они требуют системного уточнения на других объектах этой серии, - заявил министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Павел Писарев.



В демонтированном доме зафиксированы значительные коррозионные повреждения соединительных деталей узлов сопряжения панелей и трещины в стенах, влияющие на работоспособность и несущую способность здания.



В Иркутской области около 1,3 тысяч домов серии 335. Больше всего их в Ангарске – около 500, также такие строения есть в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомутово и в других населённых пунктах. Семь домов включены в реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости признанных аварийными и подлежащими сносу. Первый дом 335 серии был расселён осенью 2020 года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Справка



1-335 — наиболее часто встречающаяся по всему бывшему СССР серия панельных 5-этажных жилых домов. Для внешнего вида характерны удлинённые окна на лестничных клетках, почти во всю высоту панели; четырёхскатная крыша с выступающими козырьками; как правило, узкие балконы. Торцевые стены без балконов, состоят из 4-х панелей. Дома этой серии возводились с 1956 года по 1968 год, после чего перешли к строительству модернизированных серий 1-335К, 1-335А, 1-335АК и 1-335Д, которые производились вплоть до конца 1980-х годов.

