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В Бурятии COVID-19 заболели ещё 49 человек

В Бурятии COVID-19 заболели ещё 49 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражения превышает 36 тысяч

По информации управления Роспотребнадзора на утро 3 апреля в Бурятии зарегистрировано 36 193 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.

54% (19 196) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 49 новых случаев COVID-19 большинство (37 человек) обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Накануне суточный прирост был на одного человека меньше + 48.

Всего выздоровели от COVID-19 – 34 599 человек, в том числе 84 выписались накануне.

В стационарах получают лечение 454 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 308. В отделениях реанимации находится 66 пациентов (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ 20 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 12.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 669 коек, занято – 454, свободно – 215 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,9%.

Амбулаторное лечение проходят 349 пациентов с COVID-19.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 791 человек. За прошедшие сутки скончался один пациент.

Круг контактных лиц составляет 755 человек.


коронавирус профилактика
 
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