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В Бурятии за сутки 48 человек заболели коронавирусом

В Бурятии за сутки 48 человек заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Летальные исходы среди больных ковидом происходят каждый день

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 2 апреля общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 36 144. Из них 54% (19 174) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 48 человек. Из них большинство – 37 человек – обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные лица и те, кого обследовали с профцелью.

Заболеваемость ковидом в последние дни пошла на убыль. Так, накануне было 44 новых заражённых, что стало минимальным показателем за долгое время. Цифры в +40 больных за сутки фиксировались в Бурятии до этого ещё в конце августа, до второй волны коронавируса.

За всё время выздоровели 34 515 человек, или 95%. Накануне вылечились 70 пациентов.

Долгое время летальные исходы фиксируются ежедневно. Вот и накануне умерли ещё три человека. С начала пандемии коронавирус унёс жизни 790 жителей Бурятии.

В стационарах республики сегодня получают лечение 486 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 330. В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 21 пациент (из них старше 65-ти – 13).

Занятость коечного фонда составляет 72 %. Свободно 183 ковидных койки.

Также амбулаторное лечение проходят 353 пациента с COVID-19.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 885 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», с весны прошлого года в Бурятии мобильные группы составили свыше 19 тысяч протоколов за нарушение антиковидных мер на граждан и предприятия.

День города в Улан-Удэ отметят в июне. В прошлом году его отменяли из-за пандемии, в этом планируют отпраздновать с размахом.


коронавирус профилактика
 
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