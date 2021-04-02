В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Мария Синюшкина много лет проработала учителем математики и физики



Жительница Кяхтинского района Мария Александровна Синюшкина отметила 90-летний юбилей. Она родилась 1 апреля 1931 года в городе Лыскова Горьковской области в семье рабочих. Отец и мать Марии Александровны работали на заводе. В семье было трое детей: два сына и дочь.



- Папу в 1939 году призвали на «финскую» войну, с которой он так и не вернулся. Пропал без вести. Мама моя осталась одна с тремя детьми. Жизнь у нас была тяжёлая. Не хватало еды, одежды. Мама бралась за любую работу, всегда приходила уставшая, - вспоминает ветеран труда. – Несмотря на тяготы, она всегда твердила – надо учиться, получать образование. Поэтому с детства я решила, что буду педагогом.



В 1939 году Мария поступает учиться в женскую среднюю школу № 4 г. Лыскова. После того как с отличием окончила её, поступила в Семеновский государственный педагогический институт на факультет физики и математики. Дипломированного специалиста по распределению направили в Бурятскую АССР.



- В те времена жили по принципу «куда Родина направит, там и пригожусь». Вот, меня направила в далёкую Бурятию, за Байкал, в Кударинский аймак учителем математики и физики в Большекударинскую школу. Мне нравилась моя профессия, и с огромным желанием я делилась своими знаниями с сельскими ребятишками. Здесь я встретила свою судьбу – супруга, с которым мы воспитывали троих детей. В 1967 году произошёл трагический случай. Мой муж погиб. Я, как и моя мама когда-то, осталась вдовой с тремя детьми на руках. Однако судьба была ко благосклонна. Несколькими годами позже я встретила своего второго мужа, с которым в любви и согласии прожили 40 лет, - делится воспоминаниями Мария Александровна.



В 1959 из-за объединения Кударинского и Кяхтинского районов начала считаться преподавателем Большекударинской средней школы Кяхтинского района.



В 1975 году назначена завучем школы, потом снова вернулась к преподавательской деятельности. В 1982 году Мария Александровна по выслуге лет уходит на пенсию, но по просьбе директора школы отработала ещё три года.



- Вот уже семь лет я живу у детей в городе Кяхта. Конечно, очень скучаю по своей малой Родине – Большой Кударе. Прожила там больше полувека – 53 года. Однако скучать мне не приходится. Я – бабушка, прабабушка и прапрабабушка. У меня 7 внуков, 19 правнуков и один праправнук. До сих пор стараюсь помогать правнукам в учебе, присматриваю за ними. В часы досуга люблю читать газеты, слежу за новостями, люблю быть в курсе событий, - оптимистично заявляет именинница.



Мария Александровна награждена многими почётными грамотами и благодарственными письмами за успехи и достижения, имеет звания «ветеран труда» и «труженик тыла».



Вместе с поздравительным адресом от имени президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, Марии Александровне вручили сертификат на единовременную денежную выплату, памятные подарки.



Чествование ветеранов ВОВ, ветеранов труда на дому проходят в рамках акции «Юбиляр – 2021», сообщили в пресс-службе минсоцзащиты республики.

