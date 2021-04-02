В Иркутске школьнику в столовой не разрешили рассчитаться наличными

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



В столовой школы №1 в Иркутске должностными лицами МУП «Комбинат питания» учащемуся восьмого класса неправомерно отказано в расчёте наличными. Однако по закону такого запрета нет.



- Действующее законодательство не содержит ограничений на расчёты физических лиц наличными денежными средствами, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Руководителю МУП «Комбинат питания города Иркутска» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения при организации питания в школьной столовой устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

