В дело вмешалась прокуратура
В столовой школы №1 в Иркутске должностными лицами МУП «Комбинат питания» учащемуся восьмого класса неправомерно отказано в расчёте наличными. Однако по закону такого запрета нет.
- Действующее законодательство не содержит ограничений на расчёты физических лиц наличными денежными средствами, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Руководителю МУП «Комбинат питания города Иркутска» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения при организации питания в школьной столовой устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В Иркутске школьнику в столовой не разрешили рассчитаться наличными
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