Праздник уже стал традиционным
20 марта на берегу Байкала в посёлке Курбулик на берегу Чивыркуйского залива в юбилейный для Забайкальского национального парка год прошёл праздник «Зимние забавы в Чивыркуе». ФГБУ «Заповедное Подлеморье» проводит праздник уже седьмой год.
Ежегодно на мероприятие приезжают десятки любителей отдыха на природе из Бурятии и соседних регионов. В этом году мероприятие посетило более 300 человек.
- День порадовал тёплой и солнечной погодой, а сверкающий на солнце лёд Байкала и вершины заснеженных гор придали празднику особую атмосферу. Март – прекрасный месяц для зимних мероприятий на Байкале. Самое время традиционных забав, любимых как взрослыми, так и детьми – катание на санях, гонки на собачьих упряжках. Огромное удовольствие для рыбаков-любителей доставили соревнования по подлёдному лову «Чивыркуйская рыбалка». В соревнованиях приняли участие рыбаки из семи населённых пунктов Бурятии, - отмечают в «Заповедном Подлеморье».
Самой младшей участнице в этот день исполнилось 10 лет. Самому старшему участнику, который не первый раз участвует в этих соревнованиях – 65 лет.
Интересным конкурсом стал конкурс «Эти забавные животные», где участники в костюмах животных продемонстрировали не только свои творческие способности, но и поучаствовали в «Смешных гонках», а также отвечали на вопросы о животных.
Повеселили гостей праздника участники следующего конкурса - парада «Сани с чудесами». «Эти и множество других интересных забав для своих гостей подготовили в этот день организаторы», - добавили здесь.
Праздник украсила концертная и развлекательная программа с конкурсами и многочисленными играми.
На Байкале прошли «Зимние забавы в Чивыркуе»
Общество, Фото:
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