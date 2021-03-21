Флаг Бурятии развернули в Железноводске
Спортсмен из Бурятии Дмитрий Патрин участвует во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в городе Железноводск Ставропольского края. Участниками соревнований стали более 1,5 тысяч человек.
- Дмитрий Патрин мастер спорта России по спортивному ориентированию, чемпион России-2020, лидер сборной Бурятии, - пояснили в республиканской федерации спортивного ориентирования.
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Памяти топографа Пастухова» (кроссовые дисциплины) пройдут в Железноводске с 20 по 25 марта. Также с 13 по 31 марта проходят тренировочные сборы ориентировщиков на Кавказских минеральных водах.
Лидер сборной Бурятии по ориентированию выступает в Ставрополье
Общество, Фото:
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