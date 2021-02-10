Иркутская область успешно выступила на первенствах Сибири

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Сборные выиграли 71 медаль по русским шашкам, 8 по вольной борьбе и 9 по конькобежному спорту



Спортсменки Иркутской области завоевали восемь медалей на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, которое с 5 по 6 февраля состоялось в Осинниках в Кемеровской области. За медали на турнире боролись около 130 участниц из восьми регионов Сибири.



Золотые медали завоевали Александра Березовская (весовая категория 33 кг), София Березовская (36 кг), Диана Ехренова (66 кг). Серебряными призёрами стали Анита Максимова в весовой категории 46 кг и Алина Филиппова в весе 62 кг. Бронзовые награды взяли Залина Тотрова (54 кг), Карина Малуш (58 кг) и Светлана Татаринова (66 кг). Спортсменки получили право участвовать в первенстве России по вольной борьбе, которое планируется провести с 15 по 18 марта в Раменском в Московской области.



Также спортсмены Иркутской области выиграли девять медалей на третьем этапе первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту. Соревнования среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет проходили с 6 по 7 февраля на стадионе «Клевченя» в Барнауле.



Среди девушек 14-15 лет Калерия Дремова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров и стала бронзовым призёром на 3000 метров. В масс-старте на десять кругов второе место заняла Василиса Брюханова, третье место – у Миланы Шараповой. Среди девушек 16-17 лет две бронзовые награды завоевала Олеся Вершинина. Она финишировала третьей на дистанциях 1000 и 1500 метров. В масс-старте на десять кругов бронзовым призёром стала Антонина Тютрина. Среди юношей 16-17 лет бронзовые медали взяли Андрей Бутаков на дистанции 500 метров и Дмитрий Астахов на дистанции 5000 метров.



Право соревноваться на первенстве России получили 13 спортсменов области. Среди девушек 14-15 лет на отдельных дистанциях выступят София Татуревич, Ксения Горбунова, Елизавета Гожидоева, Анжелика Качурова, Василиса Брюханова, Калерия Дремова и Анастасия Попова, а также в масс-старте Милана Шарапова. Среди старших девушек на первенство России поедет Олеся Вершинина. Среди юношей отобрались Алексей Бердников, Кирилл Лысенко, Алексей Славников (отдельные дистанции) и Александр Малыгин (масс-старт). Первенство страны по конькобежному спорту состоится с 19 по 23 февраля в Коломне в Московской области.



В Ангарске на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва с 3 по 8 февраля состоялось первенство Сибирского федерального округа по русским шашкам. Соревнования проводились по трём программам (классическая, молниеносная и быстрая) в шести возрастных группах: юниоры и юниорки до 27 и 20 лет, юноши и девушки до 17, 14 и 11 лет, мальчики и девочки до 9 лет и моложе. В общекомандном медальном зачёте Иркутская область уверенно заняла первое место, завоевав 71 медаль (21 золото, 21 серебро, 29 бронзы).



Среди юниоров до 27 лет Дмитрий Калинников завоевал две золотые медали в быстрой и молниеносной программах, а также «серебро» в классике, у Тимура Бухашеева три бронзовых награды. Среди юниоров до 20 лет абсолютным чемпионом стал Денис Филатов, завоевавший три золотые медали, Николай Котолик выиграл три серебряные награды, две бронзовые награды – у Ильи Поняева, одну «бронзу» взял Дмитрий Павлов. Среди юниорок этого возраста Екатерина Кунтеева завоевала две золотые медали в классической и молниеносной программах, а также «серебро» в быстрой программе, Татьяна Баядаева завоевала «золото» в быстрой программе, а также две серебряные награды в классической и молниеносной программах, Ирина Кузнецова выиграла две «бронзы» в классической и быстрой программах, Екатерина Бобоева взяла «бронзу» в молниеносной игре.



Среди юношей и девушек 2005-2007 гг.р. абсолютным чемпионом стал Василий Номогоев, завоевавший три золотые награды, Вадим Хаханов дважды занял третье место в быстрой и молниеносной программах, Ирина Харханова завоевала «серебро» в быстрой игре, Полина Шаракшинова получила бронзу в молниеносной программе. Среди юношей и девушек 2008-2010 гг.р. Илья Борщёв собрал полный комплект медалей, он победил в быстрой программе, второе место занял в классической и третье – в молниеносной. Также три медали завоевал Вячеслав Сербаев: у него «серебро» в молниеносной программе и две «бронзы» в классической и быстрой программах. Анна Баядаева заняла второе место в классической программе, Ульяна Лабазанова завоевала «бронзу» в быстрой программе, Анастасия Чиркова выиграла «бронзу» в молниеносной программе.



Среди юношей и девушек 2011-2012 гг.р. три золотые награды завоевал Александр Матвеев, две серебряные награды в быстрой и молниеносной программах выиграл Михаил Кривошеенко, две бронзовые награды в быстрой и молниеносной программах у Ивана Хвоина, «бронза» в классической программе у Тимофея Ворожцова. У Анастасии Абагаевой «золото» в молниеносной, «серебро» в классической и «бронза» в быстрой программах, Оксана Витязева завоевала «серебро» в молниеносной и «бронзу» в классической, Александра Балсуханова взяла серебряную награду в быстрой и бронзовую в молниеносной программах.



Среди мальчиков и девочек 2013 г.р. и моложе Артур Овсянников завоевал золотую медаль в быстрой программе и две бронзовые медали в классической и молниеносной программах, Дамир Баинов выиграл «золото» в молниеносной, серебро в классической и «бронзу» в быстрой программах, Артём Танабаков взял «серебро» в молниеносной программе. Виктория Малгатаева завоевала две золотые награды в классической и быстрой программах, Дарья Власова получила золотую медаль в молниеносной и бронзовую награду в быстрой программах, Алина Хамаганова заняла второе место в быстрой и молниеносной программах, а также стала третьей в классической игре, Эржена Балсуханова заняла второе место в классике, Алиса Чжао стала бронзовым призёром в молниеносной игре. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

