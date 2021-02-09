В Бурятии продолжают нарушать антиковидные правила

За сутки выявлено 90 нарушений



В Бурятии продолжаются рейды мобильных групп, осуществляющих контроль соблюдения антиковидных ограничений.



В Улан-Удэ и районах республики работают более 100 мобильных групп, в составе которых проверки осуществляют госслужащие, сотрудники МВД, Росгвардии и управления Роспотребнадзора по Бурятии.



За сутки в республике охвачено проверками 900 объектов, в том числе в Улан-Удэ проверено 401 место торговли и общественного питания. Выявлено 90 нарушений эпидемиологических правил по республике и 24 – по городу Улан-Удэ.



Также проводится постоянный контроль масочного режима в общественных местах, в организациях торговли и на транспорте. За минувшие сутки проведено 1,6 тысяч бесед о необходимости соблюдения масочного режима, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

