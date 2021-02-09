За сутки выявлено 90 нарушений
В Бурятии продолжаются рейды мобильных групп, осуществляющих контроль соблюдения антиковидных ограничений.
В Улан-Удэ и районах республики работают более 100 мобильных групп, в составе которых проверки осуществляют госслужащие, сотрудники МВД, Росгвардии и управления Роспотребнадзора по Бурятии.
За сутки в республике охвачено проверками 900 объектов, в том числе в Улан-Удэ проверено 401 место торговли и общественного питания. Выявлено 90 нарушений эпидемиологических правил по республике и 24 – по городу Улан-Удэ.
Также проводится постоянный контроль масочного режима в общественных местах, в организациях торговли и на транспорте. За минувшие сутки проведено 1,6 тысяч бесед о необходимости соблюдения масочного режима, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
В Бурятии продолжают нарушать антиковидные правила
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Это круче, чем Гиннесс», - отмечает Рафаэль Кулиев
Возбуждено уголовное дело
Преступление произошло 9 лет назад
Перед вакцинаций пожилые люди проходили предварительное обследование, а после – наблюдались
Мужчина 18 лет провёл в колонии
Людей призывают воздержаться от горных походов
На Верхней Березовке строится масштабный Дворец Будды
Россельхознадзор предоставил некоторые данные о работе за январь
Люди используют канализацию как мусоропровод
Собрано 18 млн из 160
В СИЗО отметили день зимних видов спорта
Людмилы Плюсниной не стало на 61-м году жизни
В указ внесены соответствующие изменения
Дорожные полицейские напомнили водителям ПДД
Ущерб составил 199 тысяч рублей