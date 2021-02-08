В Забайкалье церемонию бракосочетания могут посетить 10 человек

ЗАГС возобновил штатный режим приёма граждан



В Забайкальском крае департамент ЗАГС снимает установленные ранее ограничения в связи со стабилизацией обстановки, связанной с распространением COVID-19. Ослабления касаются в первую очередь количества людей, присутствующих в отделах органов ЗАГС.



Так, количество лиц, присутствующих во время государственной регистрации заключения брака в отделе ЗАГС, увеличено до 10 человек (включая жениха и невесту). Приём граждан возвращается к штатному режиму с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических правил. Приём заявлений на государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляется двумя способами – очно и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.



Напомним, ограничения были введены в октябре 2020 года. По ним на регистрацию брака приходили только жених и невеста, приём граждан был разделён по дням, а заявления о регистрации брака принимались только через портал Госуслуги, сообщает пресс-служба департамента.

