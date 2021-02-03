В Бурятии врач с коронавирусом, несмотря на симптомы, ходила на работу

Больница получила крупный «ковидный» штраф
Баунтовская центральная районная больница оштрафована на 200 тысяч за нарушение антиковидных мер.
Протокол о правонарушении составил сотрудник управления Роспотребнадзора.
- Установлено, что учреждение здравоохранения допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оно выразилось в нарушении действующих санитарных правил, невыполнении противоэпидемических мероприятий в период возникновении угрозы распространения COVID-19, - пояснили в Баунтовском районном суде.
Так, в октябре 2020 года врач больницы, имея выраженную симптоматику на подозрение коронавируса (насморк, заложенность носа, ломоту в теле, слабость, утомляемость, головные боли в лобной области, отсутствие вкуса и запаха, першение в горле), продолжала посещать работу. Врач по-прежнему оказывала медицинскую помощь больным в условиях стационара. Позднее у заболевшего врача был лабораторно подтверждён коронавирус.
Помимо этого, в нарушение приказа и.о. главного врача больницы о прекращении приёма пациентов в терапевтическое отделение, в закрытое на карантин отделение была госпитализирована больная.
Также медицинское наблюдение за пациентом, как за контактным лицом, установлено с нарушением сроков. Заключительная дезинфекция также была проведена с опозданием.
Суд постановил признать районную больницу виновной в совершении административного правонарушения, назначен штраф в 200 тысяч рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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