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В 2020 году в Забайкалье родилось более 12 тысяч малышей

В 2020 году в Забайкалье родилось более 12 тысяч малышей
Общество,  Фото:pixabay.com
Лидером по рождаемости в крае стала Чита

По итогам 2020 года в Забайкальском крае зарегистрировано 12617 рождений. Всего за год департаментом ЗАГС оформлена 40801 актовая запись.

- Лидером по рождаемости в Забайкалье традиционно является Чита, - комментирует ситуацию руководитель департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина. – Здесь за год зарегистрировано рождение почти пяти тысяч малышей. Вторым по рождаемости является Читинский район – 784 записи, третьим – город Краснокаменск (604), четвертым – Борзя (574) и пятым – Агинский район, где зарегистрировано 471 рождение.

Кроме этого, в регионе в 2020 году зарегистрировано 5480 записей о заключении брака. Также было оформлено 2905 записей об установлении отцовства, 154 записи об усыновлении. 466 человек в 2020 году переменили свое имя. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Забайкальский край ЗАГС рождаемость демография
 
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