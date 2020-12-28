Совершить видеопутешествие по городу можно с 29 декабря
Создан виртуальный образ древнего города Каракорум – столицы Монгольской империи. Проект реализован в целях сохранения и передачи будущему поколению национального наследия, истории и культуры. Он основывается на археологических находках, исторических документах и исследованиях.
Виртуальное путешествие по Каракоруму можно бесплатно совершить из любой точки планеты с 29 декабря на YouTube. Благодаря этому проекту, над которым совместно работали Монгольский госуниверситет и компания «Диджитал солюшнс», можно познакомиться с традиционным бытом монголов и других народов в XIII веке и прогуляться по специальному маршруту, проложенному по городу.
Полная информация о проекте располагается на платформе www.tuuhsoyol.com. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».
Напомним, ранее центробанк Монголии выпустил серебряную монету в честь 800-летия основания Каракорума.
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Столица Монгольской империи воссоздана виртуально
Общество, Фото:
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