Выпущена монета в честь столицы Монгольской империи

Общество, Фото: Банк Монголии

Памятная монета изготовлена из серебра 999 пробы



Центробанк Монголии выпустил новую монету из серебра 999 пробы, в честь 800-летия основания Каракорума, столицы Монгольской империи. Памятная монета «Каракорум – 800 лет» изготовлена по новейшей технологии Smartminting и имеет стеклянную вставку в центре монеты.



Казначейский фонд Банка Монголии выпускает памятные монеты из золота, серебра и меди в честь особых исторических событий. В этом году были пересмотрены и изменены цены на памятные золотые и серебряные монеты, а также на золотые и серебряные слитки, сообщает агентство «Монцамэ».



Напомним, что Каракорум (Хархорум, Харахорин) — столица Монгольской империи XIII века. Город был основан в 1220 году, когда Чингисхан перенёс сюда свою ставку, но основное развитие и расцвет пришлись на время правления его сына Угэдэя.

