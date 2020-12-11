Памятная монета изготовлена из серебра 999 пробы
Центробанк Монголии выпустил новую монету из серебра 999 пробы, в честь 800-летия основания Каракорума, столицы Монгольской империи. Памятная монета «Каракорум – 800 лет» изготовлена по новейшей технологии Smartminting и имеет стеклянную вставку в центре монеты.
Казначейский фонд Банка Монголии выпускает памятные монеты из золота, серебра и меди в честь особых исторических событий. В этом году были пересмотрены и изменены цены на памятные золотые и серебряные монеты, а также на золотые и серебряные слитки, сообщает агентство «Монцамэ».
Напомним, что Каракорум (Хархорум, Харахорин) — столица Монгольской империи XIII века. Город был основан в 1220 году, когда Чингисхан перенёс сюда свою ставку, но основное развитие и расцвет пришлись на время правления его сына Угэдэя.
Выпущена монета в честь столицы Монгольской империи
Общество, Фото:
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