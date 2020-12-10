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В Улан-Удэ почтили память первого епископа Иркутского

В Улан-Удэ почтили память первого епископа Иркутского
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Святитель Иннокентий считается самым почитаемым святым у жителей Сибири и Дальнего Востока

9 декабря в Улан-Удэ молитвами отметили день памяти святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского. Богослужения в этот день возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

- Святитель Иннокентий, епископ Иркутский, считается самым почитаемым святым у жителей Сибири и Дальнего Востока. Став первым епископом Иркутским, он обучал будущих священнослужителей, посвящал их в священный сан. Волею судьбы прибывший из цивилизованного Петербурга в сибирскую глубинку епископ Иннокентий до конца своих дней оставался преданным служителем веры во Христа. Он был примером для жителей Сибири, обращая многих к свету Христовой истины, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

В канун дня памяти святителя Иннокентия митрополит Иосиф совершил всенощное бдение с литией в правом пределе Троицкого храма Улан-Удэ, который был освящён в честь первого епископа Иркутского. Святителю было пропето величание, а затем архипастырь помазал верующих освящённым елеем.

В самый день праздника святителя митрополит совершил в Троицком храме Божественную литургию. Владыке сослужили серкетарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии, настоятель храма иеромонах Тихон (Тихомиров); благочинный Улан-Удэнского церковного округа, настоятель храма в честь Вознесения Господня иерей Роман Хлыбов; настоятель Свято-Одигитриевского собора Улан-Удэ протоиерей Михаил Елагин; настоятель храма в честь святителя Николая села Кабанск протоиерей Александр Вильмов; клирики храма протоиерей Андрей Тарасов, иерей Константин Языков и иерей Иоанн Братенков.

По окончании литургии духовенством было совершено молебное пение перед образом святителя Иннокентия. Митрополитом было прочитано Евангелие и молитва первому епископу Иркутскому. Затем владыка обратился к присутствовавшим со словом, в котором напомнил о памяти святителя Иннокентия, духовном подвиге и просветительских трудах на территории Бурятской земли.

По окончании проповеди митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф вручил церковные награды и благодарственные письма некоторым священнослужителям и мирянам Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
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