В Бурятии стартует конкурс социальных видеороликов

Победителям в 7 номинациях вручат дипломы и призы
В Бурятии стартует республиканский конкурс социальных видеороликов «Всё в твоих руках!». Он проводится для учащихся от 7 до 23 лет и педагогических работников образовательных учреждений региона любого типа и вида (школ, лицеев, гимназий, вузов и других образовательных учреждений), а также учащихся учреждений дополнительного образования, воспитанников учреждений социального обслуживания, сотрудников бюджетных организаций и членов общественных организаций любого типа. Мероприятие направлено на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, популяризацию здорового, социально полезного образа жизни.
Всего в конкурсе семь номинаций:
1) Ролики, нацеленные на профилактику противоправных действий детей и молодёжи;
2) Ролики о пагубном воздействии алкоголя и наркотиков;
3) Ролики о пагубном воздействии табакокурения и психоактивных веществ;
4) Ролики, направленные на профилактику вовлечения детей и молодёжи в экстремистские организации (АУЕ, террористических, религиозных и иных);
5) Ролики, направленные на профилактику СПИД и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП);
6) Ролики о важности участия подростков и молодёжи в социально значимой деятельности (волонтёрство и благотворительность);
7) Ролики о необходимости искоренения дискриминации по национальному, половому, религиозному и иным признакам и важности толерантного поведения.
Для участия в конкурсе необходимо представить краткий сюжет на социально значимые темы, обозначенные в номинациях. Продолжительность видеоролика должна быть от 1,5 до 3 минут. Отправить видеоролик в электронной форме можно по адресу электронной почты org.otdel03@mail.ru c пометкой «Конкурс видеороликов». Каждый социальный видеоролик должен быть результатом коллективной работы, авторская команда должна быть не менее 2 человек. Каждый коллектив может прислать на конкурс не более 2 работ в разные номинации. И, конечно же, участники не должны предоставлять работы, им не принадлежащие, в том числе использовать сюжеты, сценарии видеороликов, уже созданных ранее другими авторами.
Заявки на республиканский конкурс социальных видеороликов «Всё в твоих руках!» принимаются до 20 декабря.
Подведение итогов конкурса состоится с 21 по 24 декабря. Победителям в каждой номинации будут присуждены дипломы и призы. Всем участникам, не занявшим призовых мест, будут направлены электронные сертификаты участника. Лучшие работы будут опубликованы полностью или частично на сайте министерства образования и науки РБ, на сайте и в социальных сетях ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартует конкурс социальных видеороликов
Общество, Фото:
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