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02 декабря

01 декабря

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Известные бурятские артисты спели про буузы

Известные бурятские артисты спели про буузы
Общество, 
Звёзды спели вместе ради поддержки бурятского бренда

Известные бурятские артисты призывают проголосовать за буузы на конкурсе «Вкусы России». На кону – поддержка местных производителей, продвижение бууз в стране. Ролик, где вокалисты спели буквально две строчки на бурятском языке с просьбой проголосовать, появился в аккаунте Instagram у певца Валико Гаспаряна.

Поучаствовали в съемках видео звёзды бурятской эстрады Мэдэгма Доржиева, Дулма Сунрапова, Зоригто и Нонна Тогочиевы, Сэсэг Аюшеева и Чингис Раднаев и также сам Валико.



К посту с коротким роликом прикреплено четверостишье:

«Когда надкусываешь буузу -
Дыханье солнечных степей,
С души спадает тяжесть груза, -
Ты сразу сок скорее пей!».

Активно просят всех отдать голос за любимое блюдо Бурятии как рядовые жители региона, так и известные люди – российский стилист и шоумен Сергей Зверев, министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов, министр культуры Соелма Дагаева и др.

Сейчас бурятские буузы занимают второе место в национальном конкурсе гастрономических брендов «Вкусы России». У жителей Бурятии еще есть возможность вывести республиканский бренд в лидеры – голосование продлится до 2 декабря включительно (оно закончится в 23.59 по московскому времени). Первую строчку рейтинга занимают «сыры Подмосковья».

Жителей республики просят активнее поддерживать бурятское блюдо на сайте конкурса https://russiantastes.ru/. Регистрации здесь не требуется.
буузы
 
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