Известные бурятские артисты спели про буузы





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гаспарян Валико (@gasparyan_valiko)



К посту с коротким роликом прикреплено четверостишье:



«Когда надкусываешь буузу -

Дыханье солнечных степей,

С души спадает тяжесть груза, -

Ты сразу сок скорее пей!».



Активно просят всех отдать голос за любимое блюдо Бурятии как рядовые жители региона, так и известные люди – российский стилист и шоумен



Сейчас бурятские буузы занимают второе место в национальном конкурсе гастрономических брендов «Вкусы России». У жителей Бурятии еще есть возможность вывести республиканский бренд в лидеры – голосование продлится до 2 декабря включительно (оно закончится в 23.59 по московскому времени). Первую строчку рейтинга занимают «сыры Подмосковья».



Жителей республики просят активнее поддерживать бурятское блюдо на сайте конкурса https://russiantastes.ru/. Регистрации здесь не требуется.

К посту с коротким роликом прикреплено четверостишье:«Когда надкусываешь буузу -Дыханье солнечных степей,С души спадает тяжесть груза, -Ты сразу сок скорее пей!».Активно просят всех отдать голос за любимое блюдо Бурятии как рядовые жители региона, так и известные люди – российский стилист и шоумен Сергей Зверев , министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов , министр культуры Соелма Дагаева и др.Сейчас бурятские буузы занимают второе место в национальном конкурсе гастрономических брендов «Вкусы России». У жителей Бурятии еще есть возможность вывести республиканский бренд в лидеры – голосование продлится до 2 декабря включительно (оно закончится в 23.59 по московскому времени). Первую строчку рейтинга занимают «сыры Подмосковья».Жителей республики просят активнее поддерживать бурятское блюдо на сайте конкурса https://russiantastes.ru/. Регистрации здесь не требуется.

Известные бурятские артисты призывают проголосовать за буузы на конкурсе «Вкусы России». На кону – поддержка местных производителей, продвижение бууз в стране. Ролик, где вокалисты спели буквально две строчки на бурятском языке с просьбой проголосовать, появился в аккаунте Instagram у певца Валико Гаспаряна.Поучаствовали в съемках видео звёзды бурятской эстрады Мэдэгма Доржиева, Дулма Сунрапова, Зоригто и Нонна Тогочиевы, Сэсэг Аюшеева и Чингис Раднаев и также сам Валико.