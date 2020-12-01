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Министр спорта Бурятии назвал главный местный допинг

Министр спорта Бурятии назвал главный местный допинг
Общество, 
Вячеслав Дамдинцуронов снял ролик в поддержку бурятского блюда

Буузы назвал традиционным бурятским допингом министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он призвал своих друзей и жителей республики проголосовать за главное бурятское блюдо на первом национальном конкурсе «Вкусы России».

- В Москве, когда мы встречали гостей, мы, конечно, всегда готовили буузы. Многие мои друзья, которые буузы пробовали, уже проголосовали. А после того, как мы покажем вам, как мы их готовим, ни у кого не останется сомнений, за какой продукт голосовать, - рассказал министр в видеоролике, в котором он учится лепить традиционное бурятское блюдо у профессионалов.


Министр подчеркнул, что вкус настоящих бууз должна знать вся страна.

Сейчас визитная карточка Бурятии может стать главным вкусом России. Буузы находятся на первом месте, для победы осталось продержаться два дня.

Для того, чтобы оставить голос, нужно зайти на сайт «Вкусы России» https://russiantastes.ru и проголосовать за бурятские буузы. Регистрация не требуется.
В случае победы местные производители получат поддержку, а бурятские буузы получат продвижение в стране.

- Спортсмены должны есть буузы, в том числе на десерт, - отметил в видео Вячеслав Дамдинцуров, добавив, что именно они помогают достигать победы бурятским чемпионам.



минспорта буузы
 
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