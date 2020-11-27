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В Бурятии фотоловушка подловила росомаху

В Бурятии фотоловушка подловила росомаху
Общество,  Фото:buryatiaofficial
Очень редкий кадр сделан в заказнике

В Бурятии в фотоловушку попала росомаха. Снимок появился в официальном аккаунте правительства республики. Росомаху чрезвычайно редко можно увидеть в естественных условиях, но объектив фотоловушки Прибайкальского заказника сумел её «подловить».

Внешне росомаха напоминает маленького медведя. Ноги короткие, задние длиннее передних, из-за чего её спина выгнута вверх. Хвост короткий и очень пушистый. Мех густой, грубый и косматый. Является одним из самых малоизученных видов в мире из-за низкой популяции и одиночному образу жизни.

Росомаха удивительный марафонец – может находиться в пути очень долгое время. Зверь очень вынослив и легко преодолеет путь в 60 км, из-за чего её часто называют вечной бродягой. Широкие лапы помогают росомахе передвигаться по рыхлому глубокому снегу и не проваливаться в сугробы, оставаясь на поверхности.

Росомаха – ночное животное. Днём отсыпается, а вечером выходит на охоту. Успешно ловит зайцев-беляков, мышей, полевок, пищух, а также тетеревов, рябчиков и других птиц. Известно, что является настоящей бедой для охотников, так как разоряет капканы, съедая пойманную добычу.

Справка:

Государственный природный биологический заказник регионального значения «Прибайкальский» находится в Прибайкальском районе Бурятии. В него входят в том числе 34 км береговой линии озера Байкал, озера Колок и Духовое и др. Здесь живут такие редкие виды животных, как орлан-белохвост, чёрный аист, лебедь-кликун, речная выдра.


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