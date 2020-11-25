В Бурятии во время раскопок реликвий рабочие слышали звуки колокольчика

- Также хотим заменить и «стульчики» под половыми лагами. Перестелим полы, обновим алтарь, подремонтируем крыльцо, окна, закроем стены снаружи профнастилом и т.д. Сделаем столько работ, на сколько хватит денег, - поделился настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).







В последние годы проводились несколько раскопок на местах дацана в Барагхане и на Сагаан Нуре. Было извлечено свыше трёх тысяч различных предметов и фрагментов. В том числе подняли много сосудов для лампадок, часть из которых были с обгоревшими фитилями. Это указало на то, что до последнего момента верующие молились и ставили зула.



- При раскопках рабочие говорили, что им частенько слышались молитвы, звуки буддийского колокольчика, дамару и других инструментов, - рассказывает Еши Намжил лама.





- Древние работы имеют непреходящую религиозную ценность. Они обладают очень большим благословением. К сожалению, в последние годы участились кражи таких раритетов. Поэтому в нашем дацане, как и во всех организациях Буддийской Традиционной Сангхи, установлена сигнализация круглосуточной охраны. Также нами приобретены собаки бурят-монгольской породы, которых отпускаем на ночь по территории дацана, - поделился Еши Намжил лама.











Буддисты верят, что наличие древних статуй, статуэток, книг и прочего на алтаре дугана, вкупе со всеми полагающимися ежедневными молитвами, многократно усиливают благословение и исполнение желаний.







В Курумканском дацане в Бурятии начались ремонтные работы в дугане Тары (Тара – мать всех Будд). Сгнивший деревянный фундамент заменён на бетонный.В дугане установлена статуя Тары – единственная большая статуя, уцелевшая от старого Баргузинского дацана.В 1920-х годах Баргузинский дацан со всеми постройками и ламским посёлком возле озера Сагаан Нур оставили сами священнослужители. Они пытались спастись от уничтожения. Один из дуганов перевезли к подножию священной для буддистов горы Барагхан. В 30-е годы и этот дацан был уничтожен, многие ламы были расстреляны или сосланы в лагеря.Также было найдено более 20 маленьких статуэток (примерно 10 см высотой). К счастью, семь из них остались практически целыми и невредимыми.Часть выкопанных реликвий передали в музей Барагханской школы. Сохранившиеся экспонаты поставили на алтари Курумканского дацана. Оставшиеся, непригодные фрагменты, детали были заложены закладками в субурганы и статуи.Верующие также передали множеству множество книг, статуэток, ритуальных чашек, других принадлежностей. Их в годы гонений оставляли родственникам ламы с просьбой сохранить. Держать открыто ритуальные вещи было опасно, люди прятали их как могли. К сожалению, поэтому переданных вещей в хорошем состоянии было мало. Практически все книги дошли до наших дней в непригодном состоянии.- Хранение буддийской утвари, книг в непригодном состоянии откладывает некоторый негатив на карме, поэтому мы их все использовали в качестве закладок. Небольшая часть отреставрирована, восстановлена. Например, ритуальные инструменты, которые мы используем, в большинстве своём к нам «пришли» из прошлого, от лам Баргузинского дацана XIX века. Статую Тары мы отреставрировали и провели обряд освящения, так как она была полая, со следами ударов топора. Однако можно ещё провести некоторые работы по украшению её внешнего облика, - рассказывает Еши Намжил лама.