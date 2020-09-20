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В Улан-Удэ не все торговые точки соблюдают антиковидные требования

В Улан-Удэ не все торговые точки соблюдают антиковидные требования
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий приостановлена деятельность 4 объектов торговли

В торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ в административном порядке приостановлена деятельность 4 объектов торговли за антиковидные нарушения, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

- По результатам проверочных мероприятий в 28 объектах розничной торговли непродовольственными товарами в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ выявлены факты невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе в части отсутствия устройств по обеззараживанию воздуха, не созданы условия для социального дистанцирования посетителей, неудовлетворительно организованы дезинфекционные мероприятия и др.,- пояснили в управлении.

По выявленным нарушениям возбуждены административные производства, материалы переданы на рассмотрение в судебные органы.

Судом деятельность 4 объектов торговли приостановлена на срок до 30 суток, в отношении 13 хозяйствующих субъектов вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 1 миллион рублей.


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