 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июля

08 Июля

Популярное

Жителей Бурятии перепишут в апреле 2021 года

Жителей Бурятии перепишут в апреле 2021 года
Общество, 
Всероссийская перепись населения перенесена на апрель 2021 года

В столице Бурятии и в большинстве районов перепись пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, - с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. Это было озвучено на заседании республиканской комиссии по проведению всероссийской переписи населения под председательством первого зампреда Игоря Зураева, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Перепись населения страны должна была состояться в этом году, но она перенесена в связи с пандемией коронавируса.

В Бурятии уже завершён первый этап подготовительных мероприятий и составлен организационный план проведения переписи. В план включено шесть городов, 12 посёлков городского типа, 615 сёл.

Без учёта труднодоступных и отдаленных районов Бурятии разделена на 296 переписных участков. В среднем на один переписной участок приходится 3244 человека. Сформировано 1792 счетных участка, в среднем один счётный участок охватывает 537 человек. В труднодоступных и отдаленных местностях республики определено шесть счётных участков, на территориях которых проживают 1087 человек.

Для переписи населения будут привлечены свыше 2300 человек для работы контролёрами полевого уровня, переписчиками стационарных участков и проводниками. Ряды временных переписных работников пополнят студенты старших курсов.

На отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля 2021 года будет затруднено, всероссийская перепись населения стартует уже с 1 октября 2020 года и продлится до 30 июня 2021 года. Новые сроки проведения переписи на таких территориях определены главами администраций Баргузинского, Баунтовского, Окинского, Муйского, Северо-Байкальского и Хоринского районов.

На сегодня в 18 городских и 607 сельских населённых пунктах республики проведена полная инвентаризация всех наименований недостающих и требующих замены аншлагов улиц, переулков, проездов, нумераций домов и квартир. В восьми сёлах проверки состояния адресного хозяйства не проводились. Это отдалённые населённые пункты Баунтовского, Северо-Байкальского и Хоринского районов. Всего в Бурятии, по данным администраций районов, насчитывается 9880 улиц, переулков, проездов, 212 тысяч домов и зданий и 318 тысяч квартир.



перепись населения перепись 2020
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ориентировщик из Бурятии выиграл всеармейские соревнования ВДВ
Ориентировщик из Бурятии выиграл всеармейские соревнования ВДВ
Общество, 09.07.2020
Дмитрий Патрин стал лучшим стрелком конкурса «Десантный взвод»
В Улан-Удэ «бешеный» термометр показал +85
В Улан-Удэ «бешеный» термометр показал +85
Общество, 09.07.2020
Улан-удэнцев рассмешил уличный термометр
В Усть-Ордынском округе возобновлено строительство Дома спорта
В Усть-Ордынском округе возобновлено строительство Дома спорта
Общество, 09.07.2020
На завершение долгостроя потратят 866 миллионов рублей
Лудуб Очиров стал призёром всероссийского конкурса юных композиторов
Лудуб Очиров стал призёром всероссийского конкурса юных композиторов
Общество, 09.07.2020
Музыкант занял в дистанционном конкурсе третье место
Жителей Бурятии перепишут в апреле 2021 года
Жителей Бурятии перепишут в апреле 2021 года
Общество, 09.07.2020
Всероссийская перепись населения перенесена на апрель 2021 года
В Улан-Удэ молодожёнов поздравила замминистра спорта Бурятии
В Улан-Удэ молодожёнов поздравила замминистра спорта Бурятии
Общество, 09.07.2020
Регистрация брака состоялась в День семьи, любви и верности
В Бурятии отпразднуют 350-летие со дня рождения Петра I
В Бурятии отпразднуют 350-летие со дня рождения Петра I
Общество, 09.07.2020
Председателем оргкомитета назначен Вячеслав Цыбикжапов
В Бурятии запустили челлендж на 15 подтягиваний
В Бурятии запустили челлендж на 15 подтягиваний
Общество, 09.07.2020
Челлендж запустили любители игры по разбиванию хребтовой кости.
В Бурятии сгоревший дом культуры отстроили спонсоры
В Бурятии сгоревший дом культуры отстроили спонсоры
Общество, 09.07.2020
Три года назад сгорела половина села Черёмушки
В Улан-Удэ меняется схема движения шести маршрутов
В Улан-Удэ меняется схема движения шести маршрутов
Общество, 09.07.2020
Всё из-за капитального ремонта трамвайных путей
В Бурятии почтили память погибшего в Чечне солдата
В Бурятии почтили память погибшего в Чечне солдата
Общество, 09.07.2020
Алексей Максимов погиб в бою в 1996 году
В Иркутске пятый год используют технологию гидропосева газонов
В Иркутске пятый год используют технологию гидропосева газонов
Общество, 09.07.2020
Гидропосев газона проведут на общей площади около пяти тысяч квадратных метров
По Бурятии путешествует 16 тургрупп
По Бурятии путешествует 16 тургрупп
Общество, 09.07.2020
Туристы-экстремалы сообщили спасателям о своём маршруте
В Бурятии выплаты на детей от 3 до 7 лет назначили 22 тысячам семей
В Бурятии выплаты на детей от 3 до 7 лет назначили 22 тысячам семей
Общество, 09.07.2020
Выплаты введены по решению президента России Владимира Путина

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^