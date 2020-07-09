Жителей Бурятии перепишут в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения перенесена на апрель 2021 года



В столице Бурятии и в большинстве районов перепись пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, - с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. Это было озвучено на заседании республиканской комиссии по проведению всероссийской переписи населения под председательством первого зампреда Игоря Зураева, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Перепись населения страны должна была состояться в этом году, но она перенесена в связи с пандемией коронавируса.



В Бурятии уже завершён первый этап подготовительных мероприятий и составлен организационный план проведения переписи. В план включено шесть городов, 12 посёлков городского типа, 615 сёл.



Без учёта труднодоступных и отдаленных районов Бурятии разделена на 296 переписных участков. В среднем на один переписной участок приходится 3244 человека. Сформировано 1792 счетных участка, в среднем один счётный участок охватывает 537 человек. В труднодоступных и отдаленных местностях республики определено шесть счётных участков, на территориях которых проживают 1087 человек.



Для переписи населения будут привлечены свыше 2300 человек для работы контролёрами полевого уровня, переписчиками стационарных участков и проводниками. Ряды временных переписных работников пополнят студенты старших курсов.



На отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля 2021 года будет затруднено, всероссийская перепись населения стартует уже с 1 октября 2020 года и продлится до 30 июня 2021 года. Новые сроки проведения переписи на таких территориях определены главами администраций Баргузинского, Баунтовского, Окинского, Муйского, Северо-Байкальского и Хоринского районов.



На сегодня в 18 городских и 607 сельских населённых пунктах республики проведена полная инвентаризация всех наименований недостающих и требующих замены аншлагов улиц, переулков, проездов, нумераций домов и квартир. В восьми сёлах проверки состояния адресного хозяйства не проводились. Это отдалённые населённые пункты Баунтовского, Северо-Байкальского и Хоринского районов. Всего в Бурятии, по данным администраций районов, насчитывается 9880 улиц, переулков, проездов, 212 тысяч домов и зданий и 318 тысяч квартир.







