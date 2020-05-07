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В 2 районах Бурятии будут сформированы участки для льготников

В 2 районах Бурятии будут сформированы участки для льготников
Общество,  Фото:pixabay.com
Они будут расположены на территории Заиграевского и Прибайкальского районов

В 2020 году на территории Заиграевского и Прибайкальского районов Бурятии будет сформировано не менее 20 земельных участков для последующего предоставления льготным категориям граждан.

Региональным министерством имущественных и земельных отношений заключены соглашения о предоставлении из республиканского бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации закона РБ от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» с МО «Заиграевский район» и МО «Прибайкальский район».

Всего в 2020 году субсидия из республиканского бюджета на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков будет предоставлена 12 муниципальным образованиям Бурятии для формирования не менее 312 земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба минимущества РБ.
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