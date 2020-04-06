Войска РХБ защиты прошли специальное учение
В Бурятии в одном из военных городков состоялось специальное учение по повышению уровня готовности войск РХБ защиты к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.
Основной задачей было недопущение распространения условной инфекции и проведение дезинфекции автомобильного транспорта, помещений и других объектов.
В отработке учебных задач приняли участие военные медики, специалисты РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения, военной полиции, задействовано свыше 50 единиц специальной военной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии по состоянию на 6 апреля зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусной инфекцией.
В Бурятии военные подготовились к ЧС при вирусной угрозе
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