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В Иркутской области стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом

В Иркутской области стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
1 марта прошли первые игры группы «В»

Вчера, 1 марта, исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области Илья Резник и президент региональной федерации хоккея с мячом Владимир Матиенко приняли участие в открытиях игр группы «В» чемпионата мира по хоккею с мячом на стадионах «Зенит», «Рекорд» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове. В турнире участвуют десять сборных – из Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Японии, Латвии, Словакии, Сомали, Монголии.

- По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева я приветствую всех вас на открытии юбилейного, XL чемпионата мира по хоккею с мячом. Для нас это, в том числе, возможность улучшить материальную базу, к этому чемпионату мира мы строим центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». Мы рады приветствовать наших гостей и надеемся, что чемпионат пройдёт на высоком организационном уровне, – отметил на стадионе «Рекорд» Илья Резник.

- Мы ждали этот чемпионат, готовились, и мы очень хотим, чтобы он запомнился, как один из самых организованных. Мы желаем командам удачи и побед. С праздником всех! – поздравил Владимир Матиенко.

В первый день первенства состоялось восемь матчей группы «В» чемпионата мира по хоккею с мячом. По итогам встреч лидировали сборные Венгрии и Монголии.

Вход для зрителей на матчи группы «В» – свободный. Завершится турнир 6 марта на стадионе «Труд» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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