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Братск готовится к санным соревнованиям всероссийского уровня

Братск готовится к санным соревнованиям всероссийского уровня
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе пройдут первенство СФО и «Юношеские игры»

Сразу два соревнования по санному спорту высокого уровня пройдут в Братске в конце января. 23-25 января состоится межрегиональное первенство Сибирского федерального округа, в нём примут участие спортсмены 14-15 и 15-16 лет. 26-30 января стартуют всероссийские соревнования «Юношеские игры», в которых выступят юноши и девушки 16-17 и 18-20 лет.

Проведению этих спортивных мероприятий был посвящён оргкомитет, состоявшийся в администрации города. В совещании под председательством заместителя мэра по социальным вопросам Марины Зубаковой приняли участие представители департамента физической культуры и спорта, департамента общественной безопасности, спортивной школы олимпийского резерва имени Александра Зубкова, комитета по управлению Центральным районом, МУ МВД России «Братское».

- Планируется, что Братск примет около 80 гостей из Иркутской, Кемеровской области и Красноярского края. Кроме самих спортсменов соревнования посетят их друзья, родители и несколько почётных гостей, в числе которых и министр спорта Приангарья Илья Резник, – рассказала директор СШОР имени Александра Зубкова Жанна Лукашева.

Братск будут представлять шесть саночников. Это призёры и победители всероссийских соревнований 2019 года Артём Чупров, Халил Абилов, Юрий Верхошанский, Максим Константинов, Мария Киреева и Полина Рябова Соревнования пройдут по нескольким дисциплинам: «одноместные сани», «двухместные сани» и командный зачёт.

- Место проведения соревнований такого высокого уровня обусловлено тем, что Братск имеет мощную инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом. И эти спортивные мероприятия уже стали традиционными для нашего города. Поскольку это очень зрелищные соревнования болельщики посещают их массово. Поэтому нам необходимо учесть множество факторов при их подготовке, – проинформировала заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова.

Она отметила, что при подготовке особое внимание члены оргкомитета уделили безопасности и формированию транспортных потоков. В итоге было принято решение о том, что движение автотранспорта в день проведения соревнований необходимо ограничить. 25 января с 10: 00 до 16:00 центральный въезд на гору Пихтовая будет перекрыт. Братчане смогут посетить горнолыжный комплекс по нижней дороге.

Кроме этого, оргкомитет обсудил организационные вопросы, а также меры безопасности, которые необходимо принять при проведении мероприятия. Также во время совещания было объявлено, что в феврале этого года в Братске пройдёт первенство России по натурбану. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.
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