Анатолий Михаханов ждёт «свою ненаглядную»





Бывший профессиональный сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов опубликовал недавно в Insragram забавную фотографию. На снимке рядом с ним запечатлены четыре девушки, которые все вместе смогли залезть в его кимоно.- Вау! Стоп, девочки! Меня на всех не хватит. Где ж ты, моя ненаглядная, где? – подписал он шутливо фото.В прошлом году на пресс-конференции, устроенной после приезда спортсмена из Японии, не обошлось без вопросов о личной жизни. Тогда Анатолий эту тему назвал «больной», объяснив, что сейчас его сердце свободно.- О личной жизни я пока не задумывался, но я думаю, что со временем всё будет хорошо. Может, пока не судьба, - признавался в 2018 году сумоист.Он отметил, что ему нравятся всё-таки российские женщины, хотя и японки отличаются особенной красотой.Анатолий часто радует пользователей позитивными снимками и видео, в Instagram у бывшего сумоиста более 38 тысяч подписчиков. Так, сегодня он опубликовал в сторис смешное фото, подписав его «Я сегодня подсолнух».