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Анатолий Михаханов ждёт «свою ненаглядную»

Анатолий Михаханов ждёт «свою ненаглядную»
Общество, 
Бывший сумоист опубликовал забавный пост в соцсети

Бывший профессиональный сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов опубликовал недавно в Insragram забавную фотографию. На снимке рядом с ним запечатлены четыре девушки, которые все вместе смогли залезть в его кимоно.

- Вау! Стоп, девочки! Меня на всех не хватит. Где ж ты, моя ненаглядная, где? – подписал он шутливо фото.

В прошлом году на пресс-конференции, устроенной после приезда спортсмена из Японии, не обошлось без вопросов о личной жизни. Тогда Анатолий эту тему назвал «больной», объяснив, что сейчас его сердце свободно.

- О личной жизни я пока не задумывался, но я думаю, что со временем всё будет хорошо. Может, пока не судьба, - признавался в 2018 году сумоист.

Он отметил, что ему нравятся всё-таки российские женщины, хотя и японки отличаются особенной красотой.

Анатолий часто радует пользователей позитивными снимками и видео, в Instagram у бывшего сумоиста более 38 тысяч подписчиков. Так, сегодня он опубликовал в сторис смешное фото, подписав его «Я сегодня подсолнух». 



Как сообщал «Байкал-Daily», Анатолий Михаханов год назад закончил карьеру профессионального сумоиста в Японии и вернулся в Бурятию. В историю он вошёл как самый тяжёлый борец сумо в мире. На момент завершения карьеры его вес составлял 293 кг. За год ему удалось скинуть 94 кг.
Михаханов социальная сеть
 
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