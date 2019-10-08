Анатолий Михаханов похудел почти на 100 кг

Бывший профессиональный сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов, сообщил, что за год похудел почти на 100 кг.
- Друзья! Ровно год назад 8 октября 2018 года, закончив карьеру большого спорта, вернулся в Россию с большим весом 292 кг. Дал слово перед местными СМИ, что займусь собой, скину вес, и поставил перед собой цель 205 кг. Вчера я в клубе сумо встал на весы, и они показали потрясающий результат 198 кг. За год минус 94 кг. Я не поверил своим глазам, но они меня не обманывали. Чувство радости настигло меня в этот момент. Признаюсь честно, было чертовски трудно скидывать вес, - написал спортсмен в соцсети.
Также он отметил, что, скорее всего, «после возвращения из Страны восходящего солнца немного прибавит в весе».
«Удержаться от японских вкусняшек сложновато», пошутил Анатолий Михаханов.
Действительно, год назад сумоист на пресс-конференции в Улан-Удэ говорил журналистам, что намерен снижать вес.
- Вес скидывается постепенно. Все сумоисты, которые «завязывают», становятся худыми, - сказал тогда Михаханов.
Анатолий Михаханов считался самым тяжёлым борцом сумо в мире. Осенью 2018 года Анатолий завершил профессиональную карьеру сумоиста и вернулся из Японии в Бурятию. На тот момент его вес составлял почти 293 килограмма. Худеть Анатолий начал под присмотром врачей-диетологов. Зимой он проходил специальный курс разгрузочно-диетической терапии на Байкале.
Также Анатолий Михаханов худеет с помощью физических нагрузок. Результатами он периодически делится с подписчиками. Так, весной Анатолий показал забавный видеоролик, где танцует под зумбу. «Когда перед тобой стоит цель согнать вес, неважно, как ты танцуешь. Самое главное — это движение!» – написал тогда бывший сумоист.