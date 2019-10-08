 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Октября

07 Октября

Популярное

Анатолий Михаханов похудел почти на 100 кг

Анатолий Михаханов похудел почти на 100 кг
Общество, 
Бывший сумоист ровно год назад дал слово журналистам, что займётся собой

Бывший профессиональный сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов, сообщил, что за год похудел почти на 100 кг.

- Друзья! Ровно год назад 8 октября 2018 года, закончив карьеру большого спорта, вернулся в Россию с большим весом 292 кг. Дал слово перед местными СМИ, что займусь собой, скину вес, и поставил перед собой цель 205 кг. Вчера я в клубе сумо встал на весы, и они показали потрясающий результат 198 кг. За год минус 94 кг. Я не поверил своим глазам, но они меня не обманывали. Чувство радости настигло меня в этот момент. Признаюсь честно, было чертовски трудно скидывать вес, - написал спортсмен в соцсети.

Также он отметил, что, скорее всего, «после возвращения из Страны восходящего солнца немного прибавит в весе».

«Удержаться от японских вкусняшек сложновато», пошутил Анатолий Михаханов.

Действительно, год назад сумоист на пресс-конференции в Улан-Удэ говорил журналистам, что намерен снижать вес.

- Вес скидывается постепенно. Все сумоисты, которые «завязывают», становятся худыми, - сказал тогда Михаханов.

Анатолий Михаханов считался самым тяжёлым борцом сумо в мире. Осенью 2018 года Анатолий завершил профессиональную карьеру сумоиста и вернулся из Японии в Бурятию. На тот момент его вес составлял почти 293 килограмма. Худеть Анатолий начал под присмотром врачей-диетологов. Зимой он проходил специальный курс разгрузочно-диетической терапии на Байкале.

Также Анатолий Михаханов худеет с помощью физических нагрузок. Результатами он периодически делится с подписчиками. Так, весной Анатолий показал забавный видеоролик, где танцует под зумбу. «Когда перед тобой стоит цель согнать вес, неважно, как ты танцуешь. Самое главное — это движение!» – написал тогда бывший сумоист. 

 

спорт сумо Михаханов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Две россиянки вышли в ¼ чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Две россиянки вышли в ¼ чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Общество, 08.10.2019
Победу одержали Екатерина Дынник и Екатерина Пальцева. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с пятого дня чемпионата мира
В двух сёлах Бурятии действует «сухой» закон
В двух сёлах Бурятии действует «сухой» закон
Общество, 08.10.2019
Жители сами приняли решение ввести запрет на продажу алкоголя
В Улан-Удэ лестницу из здания установили прямо на проезжую часть
В Улан-Удэ лестницу из здания установили прямо на проезжую часть
Общество, 08.10.2019
Общественники просят прокуратуру оценить действия чиновников, разрешивших установить лестницу на проезжую часть
6 домов в Улан-Удэ оставались без отопления
6 домов в Улан-Удэ оставались без отопления
Общество, 08.10.2019
Произошла коммунальная авария
Дорожники Бурятии подготовились к непогоде
Дорожники Бурятии подготовились к непогоде
Общество, 08.10.2019
На трассах мобилизовано около ста единиц техники
На водоёмах Бурятии завершается навигация
На водоёмах Бурятии завершается навигация
Общество, 08.10.2019
Лодки придётся поставить на зимнее хранение
В Улан-Удэ сегодня ветрено
В Улан-Удэ сегодня ветрено
Общество, 08.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике сохранится прохладная погода
В Улан-Удэ проведут буддийский диктант
В Улан-Удэ проведут буддийский диктант
Общество, 07.10.2019
Он состоится в виде теста на бурятском и русском языках
В Иркутске футболистов наградили кубком мэра
В Иркутске футболистов наградили кубком мэра
Общество, 07.10.2019
Соревнований по мини-футболу среди дворовых команд прошли в девятый раз
В Улан-Удэ прошёл ежегодный конкурс «Я лучший в ПДД»
В Улан-Удэ прошёл ежегодный конкурс «Я лучший в ПДД»
Общество, 07.10.2019
В соревнованиях приняли участие 26 школ
В Иркутске разыграют кубок по робофутболу
В Иркутске разыграют кубок по робофутболу
Общество, 07.10.2019
Принять участие в нём смогут юные техники возрастом от 7 до 18 лет
Забайкальские казаки собрались в Улан-Удэ на «Казачий круг»
Забайкальские казаки собрались в Улан-Удэ на «Казачий круг»
Общество, 07.10.2019
В Бурятии прошёл региональный этап всероссийского фольклорного конкурса
Иркутская самбистка стала призёром первенства России
Иркутская самбистка стала призёром первенства России
Общество, 07.10.2019
В Новороссийск приехало 454 юноши и 245 девушек со всех концов страны

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^