Для дошкольников Бурятии провели фестиваль спорта

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кяхтинского района

Дети из Кяхтинского района сдавали нормативы ГТО



В Кяхтинском районе Бурятии прошёл первый районный фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди дошкольных образовательных учреждений.



Первый этап сдачи нормативов состоялся на местах – в детских садах. Второй этап был проведён 15 ноября в городе Кяхта в спортивном комплексе «Олимп» среди финалистов предыдущего этапа. Всего приняли участие 150 дошколят из 10 дошкольных учреждений района – детские сады №1, №5, №6, №7, №8 и дошкольные группы школ №2, №3 города Кяхта; Усть-Кяхтинский, Кударинский и Алтайский детские сады.



Среди мальчиков сильнее всех стали Цыденов Руслан (СОШ №3) – I место, Капарулин Кирилл (д/с №8) – II место, Черных Даниил (д/с №7) – III место. Среди девочек отличились: I место – Игнатьева Арина (СОШ №2), II место – Иващенко Софья (д/с №8) и III место заняла Бадмаева Сабина (СОШ №3). В общекомандном зачёте победу одержал детский сад №8 (г. Кяхта), вторыми на пьедестале почёта стала дошкольная группа СОШ №3, и третье место занял детский сад №7 (г. Кяхта).



Торжественное награждение дошколят провёл начальник районного управления образования Бимба-Даши Буянтуев. Все призёры были награждены памятными дипломами и медалями, также победителям в общекомандном зачёте был вручен кубок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

