В Нерчинске прошло первенство Забайкалья по баскетболу

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Чемпионом стала команда Забайкальского горного колледжа



В городе Нерчинск Забайкальского края с 7 по 11 ноября прошло краевое первенство по баскетболу среди юношей 2003 года и моложе. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.



В соревнованиях приняли участие команды детско-юношеских спортивных школ Шилки, Нерчинска, Газимурского Завода, посёлка Шерловая Гора Борзинского района, две команды краевого центра физической культуры и спорта города Читы «Север 1» и «КСК», читинская команда «Север 2» (школа №27) и команда «Горняк» от читинского горного колледжа.



По результатам состязаний места распределили следующим образом:

1 место – «Горняк» (г. Чита),

2 место – ДЮСШ (г. Шилка),

3 место – ЗКЦФКиС «Север 1» (г. Чита).



Лучшими игроками стали:

По результативности – Иваськов Анатолий (г. Шилка),

Нападающий – Арсентьев Валерий («Горняк», г. Чита),

Центровой – Пономарчук Вячеслав («Север 2», г. Чита).

