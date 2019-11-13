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В Нерчинске прошло первенство Забайкалья по баскетболу

В Нерчинске прошло первенство Забайкалья по баскетболу
Общество,  Фото:пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
Чемпионом стала команда Забайкальского горного колледжа

В городе Нерчинск Забайкальского края с 7 по 11 ноября прошло краевое первенство по баскетболу среди юношей 2003 года и моложе. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

В соревнованиях приняли участие команды детско-юношеских спортивных школ Шилки, Нерчинска, Газимурского Завода, посёлка Шерловая Гора Борзинского района, две команды краевого центра физической культуры и спорта города Читы «Север 1» и «КСК», читинская команда «Север 2» (школа №27) и команда «Горняк» от читинского горного колледжа.

По результатам состязаний места распределили следующим образом:
1 место – «Горняк» (г. Чита),
2 место – ДЮСШ (г. Шилка),
3 место – ЗКЦФКиС «Север 1» (г. Чита).

Лучшими игроками стали:
По результативности – Иваськов Анатолий (г. Шилка),
Нападающий – Арсентьев Валерий («Горняк», г. Чита),
Центровой – Пономарчук Вячеслав («Север 2», г. Чита).
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