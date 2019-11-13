В Бурятии пройдёт фестиваль, посвящённый Дню инвалидов

Конкурсанты будут соревноваться в семи номинациях



В Улан-Удэ состоится VI республиканский фестиваль «Родники творчества», посвящённый международному Дню инвалидов. В этом году он пройдёт 14 ноября в 11:00 на базе Улан-Удэнского комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие». Цель мероприятия – стимулирование развития творчества и социальной реабилитации инвалидов с использованием средств культуры и искусства, вовлечения их в культурную жизнь.



В фестивале примут участие представители общественных организаций Хоринского, Бичурского, Баргузинского, Тарбагатайского, Кабанского, Кижингинского, Мухоршибирского, Еравнинского, Кяхтинского и Джидинского районов. Также к участию в мероприятии приглашаются инвалиды, проживающие в Улан-Удэ и районах республики, творческие коллективы.



Конкурсной программой предусмотрено семь номинаций: вокальные ансамбли; эстрадный вокал; народный вокал; дуэты и трио; танцевальные номера; художественное декламирование (в том числе жестовое); «Я – автор» (авторы стихотворений и песен).



При подведении итогов будут учитываться высокий исполнительский и творческий уровень участников, включающий оригинальное художественно-образное решение номеров, артистичность и эмоциональное исполнение. Всем участникам, занявшим призовые три места в каждой номинации, будут вручены дипломы и специальные призы. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Республики Бурятия.



Возрастное ограничение 6+