Конкурсанты будут соревноваться в семи номинациях
В Улан-Удэ состоится VI республиканский фестиваль «Родники творчества», посвящённый международному Дню инвалидов. В этом году он пройдёт 14 ноября в 11:00 на базе Улан-Удэнского комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие». Цель мероприятия – стимулирование развития творчества и социальной реабилитации инвалидов с использованием средств культуры и искусства, вовлечения их в культурную жизнь.
В фестивале примут участие представители общественных организаций Хоринского, Бичурского, Баргузинского, Тарбагатайского, Кабанского, Кижингинского, Мухоршибирского, Еравнинского, Кяхтинского и Джидинского районов. Также к участию в мероприятии приглашаются инвалиды, проживающие в Улан-Удэ и районах республики, творческие коллективы.
Конкурсной программой предусмотрено семь номинаций: вокальные ансамбли; эстрадный вокал; народный вокал; дуэты и трио; танцевальные номера; художественное декламирование (в том числе жестовое); «Я – автор» (авторы стихотворений и песен).
При подведении итогов будут учитываться высокий исполнительский и творческий уровень участников, включающий оригинальное художественно-образное решение номеров, артистичность и эмоциональное исполнение. Всем участникам, занявшим призовые три места в каждой номинации, будут вручены дипломы и специальные призы. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Республики Бурятия.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии пройдёт фестиваль, посвящённый Дню инвалидов
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